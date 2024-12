.com - Calcio: ‘Kalidou pensaci tu’, onorevoli tifosi Napoli divisi su Lukaku rimpiangono Koulibaly

(Adnkronos) – Kalidoutu. Il momento difficile del, causato dalla doppia sconfitta con la Lazio in Coppa Italia e campionato, amareggia e delude ipartenopei che, dopo un bell’inizio di stagione iniziavano a sognare lo scudetto. Preoccupati dall’emergenza difesa, in tantil’ex centrale azzurroe sperano in un ulteriore sforzo del presidente Aurelio De Laurentiis al mercato di riparazione di gennaio per tenere vive le ambizioni della squadra. Non fanno eccezione glidelClub Montecitorio, che interpellati dall’Adnkronos individuano nella difesa uno dei reparti da puntellare. Magari con un ritorno di ‘lusso’, quello del giocatore senegalese (33 anni ma un fisico ancora integro), che sotto il Vesuvio ha lasciato ricordi importanti.