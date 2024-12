Ilgiorno.it - Beko, sciopero di 4 ore allo stabilmento di Cassinetta di Biandronno

di(Varese) – Saràa inaugurare domani con le prime 4 ore di(con un presidio dalle 9 alle 11 davantistabilimento didi, in provincia di Varese) la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal, che in Italia è applicato a più di 1,6 milioni di lavoratori del settore metalmeccanico, molti dei quali in Lombardia. Nel varesottoha dichiarato 541 esuberi su circa 2.200 dipendenti, mentre sono 1.935 gli esuberi totali dichiarati dal gruppo. Anche a Bergamo si terrà loindetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil su un pacchetto di 8 ore con blocco degli straordinari e delle flessibilità. In Lombardia sarà presente anche Barbara Tibaldi, componente della segreteria nazionale della Fiom. Gli altri territori lombardi sciopereranno, sempre per 4 ore, venerdì 13 dicembre.