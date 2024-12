.com - Bayer Leverkusen-Inter 1-0, Mukiele segna nel finale

(Adnkronos) – Illa spunta allo scadere. I tedeschi vincono 1-0 contro l’grazie al guizzo al 90? di. Tutto dopo una partita equilibrata e con poche emozioni, caratterizzata da un avvio migliore dei campioni di Germania e poi da un sostanziale stallo. Per Inzaghi, ora quarto a 13 punti, è la prima sconfitta stagionale in Champions. La squadra di Xabi Alonso parte forte e sfiora il vantaggio già dopo una manciata di minuti, quando Frimpong crossa per Tella, che gira verso la porta e colpisce la traversa. I campioni di Germania si fanno rivedere dalle parti di Sommer intorno a metà tempo: la conclusione dal limite di Palacios, deviata, finisce alta di un niente. Il copione della prima frazione vede i tedeschi con in mano il pallino del gioco, mentre l’fatica a costruire.