Sport.quotidiano.net - Allievi e Giovanissimi. Contro il Padova alzano la voce solo gli Under 15 di Brocchini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un punto in tasca per l’17 del Rimini sul campo del(1-1). Un autogol ha regalato il pari ai biancorossi. Tutto questo nella giornata in cui la San Marino Academy osservava, come da calendario il proprio turno di riposo. Nel campionato16 il Rimini è stato frenato proprio daldavanti al pubblico amico (3-2). Ai romagnoli non è bastata la doppietta di Boscherini. A secco anche la San Marino Academy sul terreno amicol’Arzignano (1-2, gol biancazzurro di Marra). È andata decisamente meglio con ilagli15 biancorossi che in Veneto hanno raccolto tutto (2-0) grazie ai gol messi a segno da Aureli e Capelli. Un successo che porta i romagnoli al quarto posto in classifica. Nello stesso campionato niente domenica in campo per i ragazzi della San Marino Academy che hanno osservato il proprio turno di riposo.