Ilfattoquotidiano.it - “A tredici anni la moglie di mio padre cercò di spararmi, i traumi sono arrivati dopo. La mia parte più bella? Quella Femminile”: parla Luca Barbareschi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Aladi miodi, le mie emozioni erano congelate, ivenuti fuori tutti”, ha raccontatoa “Da noi a ruota libera“.che lo hanno accompagnato per molti: “Il peggior nemicostato io stesso per. Vogliamo sempre che gli altri ci riconoscano per ciò che siamo veramente, ma io ho fatto troppe cose.stato anche violento con un cronista, ma avevo i miei buoni motivi, aveva fatto del male a mia figlia”, ha spiegato nel salotto di Francesca Fialdini su Rai1.Attore e regista ma anche conduttore e politico, deputato dal 2008 al 2013. Ora impegnato come concorrente a “Ballando con le Stelle” e reduce dalla chiusura anticipata per bassi ascolti di “Se mi lasci non vale“, un dating show molto simile a “Temptation Island” in onda in prima serata su Rai2: “Dalla politicauscito con le ossa rotte, perché entrare in politica cambia radicalmente la percezione che gli altri hanno di te.