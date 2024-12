Gqitalia.it - Skoda Elroq è il SUV elettrico che vuole piacere a tutti

Leggi su Gqitalia.it

A Palma di Maiorca, tra strade costiere (molto divertenti) e i vicoli tortuosi,si è presentato con la pretesa di rivoluzionare il segmento C. Per una volta, un’elettrica sembra poter attirare l’attenzione di, non solo degli appassionati di tecnologia o dei fanatici dell’ambiente. E lo fa con un prezzo base che parte da 34.500 euro nella versione50, capace di garantire 375 km di autonomia.Non avrà l’Adaptive Cruise Control di serie, ma vi assicuriamo che, con tutto quello che offre, è un piccolo dettaglio su cui possiamo chiudere un occhio. Questo SUV a trazione posteriore si propone come un compagno di viaggio pratico, accessibile e piacevole da guidare, in grado di adattarsi sia alla frenesia cittadina che alle gite fuori porta. In un mercato sempre più affollato di modelli elettrici,ha trovato la sua formula vincente, combinando tecnologia, comfort e un pizzico di audacia stilistica.