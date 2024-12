Ilrestodelcarlino.it - San Biagio, 80 anni dopo. Visita tra ferite di guerra e capolavori risparmiati

Erano le 17.15 del 10 dicembre 1944 quando alcuni aerei tedeschi comparvero sui cieli di Forlì e sganciarono bombe ad alto potenziale. La squadriglia era partita dall’aeroporto militare di Verona e aveva viaggiato a volo radente per non farsi scoprire dai radar degli inglesi, che avevano liberato la città il 9 novembre di quell’anno. A ottant’dall’operazione che cancellò la chiesa quattrocentesca, causando 20 vittime tra la popolazione civile, ieri è stata organizzata unaguidata dell’edificio ricostruito (il maltempo ha impedito un giro più ampio dei luoghi bombardati). "Gli aerei sganciarono il loro carico di morte – racconta Gabriele Zelli, esperto di storia locale ed ex assessore – su Sane corso Diaz dove venne distrutto Palazzo Albicini e fortemente danneggiato Palazzo Prati Savorelli.