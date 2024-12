Liberoquotidiano.it - Salvatore, 100 anni da record: "Ho avuto 37 fidanzate e penso ancora al sesso. L'ultima volta..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fiorillo ha 100divisi in due. Nella prima metà della vita - grande rigore, severità, rettitudine - è stato maresciallo maggiore dei carabinieri, ma poi, da quando è andato in pensione a 50- fantasia, cultura, sensibilità -, si è dedicato all'arte scrivendo poesie e racconti. Quello che ne è esce, ora, è un brillantissimo centenario capace di affascinarti con rocamboleschi racconti di guerra o di strada, ma anche ammaliarti con riflessioni profonde e scritti raffinati.è moderno e tecnologico, passa le giornate al computer («Ne ho anche uno portatile»), usa internet, chatta e gestisce i suoi profili social. Ma senza mai dimenticare gli aspetti più pratici e belli della vita: un buon bicchiere di vino rosso e la passione per le donne. SignorFiorillo, che sorpresa trovare un centenario al computer.