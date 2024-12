Ilfattoquotidiano.it - Roma, 22enne muore di fronte a una discoteca dopo un malore. Trovato per strada da un vigilante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arrivato da Terni in treno insieme agli amici per passare una serata al quartiere Eur diin una delle discoteche più frequentate, è uscitoaver accusato unma si è accasciato a terra sotto agli occhi spaventati della comitiva. È successo intorno alle 3 di ieri notte in viale della Civiltà del lavoro. Per la vittima, un, Nicola S., sono stati inutili anche i 40 minuti di rianimazione tentati dai sanitari del 118 chiamati da unche aveva notato il ragazzo steso a terra. Sul posto insieme ai colleghi della Scientifica, i poliziotti di Tor Carbone impegnati nelle indagini. La salma del ragazzo, che pare non soffrisse di alcuna patologia, è stata portata al policlinico Tor Vergata.“L’intera comunità di Baschi colpita dal dolore per la perdita di Nicola, uno dei nostri ragazzi di soli 22 anni.