Romadailynews.it - Rischio crollo a Roma: evacuate tre palazzine nel quartiere Aurelio

Leggi su Romadailynews.it

Oltre 100 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Incertezza sui tempi di rientro e accuse sulle responsabilità.Drammatica situazione neldi, dove oltre 100 persone, appartenenti a 30 nuclei familiari, sono stateper ildi una palazzina situata in via Ennio Bonifazi 6.Il provvedimento, esteso anche al civico 4, è stato disposto dai vigili del fuoco dopo controlli su un edificio pericolante già evacuato un anno fa, in prossimità di largo Gregorio XIII.Gli sfollati, tra cui diverse persone con disabilità, sono ora alle prese con un futuro incerto.“Ilè di tornare negli appartamenti tra mesi o addirittura anni”, ha dichiarato Maurizio Galli, amministratore del condominio di via Bonifazi 6. Galli ha espresso dubbi sulla gestione dell’emergenza, sottolineando come il problema fosse noto da tempo e accusando un ritardo nelle azioni preventive.