Non solo Stellantis, l’Italia rischia di perdere l’intera industria dell’auto

non si prepara al futuro, lo subisce. Lo studio di Francesco Zirpoli, pubblicato su Lavoce.info, non lascia spazio a interpretazioni: il passaggio dai motori endotermici a quelli elettrici non èuna questione ambientale. È un test sulla capacità del nostro sistemale di adattarsi. E finora, stiamo fallendo., una filiera al collassoIn Italia, il settore automotive coinvolge 2.400 aziende e dà lavoro a oltre 250 mila persone. Di queste imprese, 93 dipendono esclusivamente dalla produzione di componenti per motori endotermici: se non riconvertite, spariranno entro il 2035, portandosi via 14 mila posti di lavoro. Altre 199 aziende, legate sia all’endotermico sia all’elettrico, navigano a vista. Parliamo di quasi 30 mila lavoratori. Il resto della filiera – 2.