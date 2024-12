Napoli spunta una vagina enorme accanto all’opera fallica di Gaetano Pesce | Una provocazione femminista Ma viene rimossa

Leggi su Open.online

ta in piazza Municipio a, seppur per un’ora sola, un’installazione artistica a forma di, attirando attenzione e polemiche. Si tratta di un’opera dell’artista e attivista milanese Cristina Donati Meyer, realizzata come «risposta» all’installazione di, presente nella stessa piazza da circa due mesi e già oggetto di discussioni per le sue sembianze falliche. L’opera di Meyer, una grandeintitolata La grande bellezza, è stata giàdalle forze dell’ordine perché priva di autorizzazione. «Non ci deve essere una prerogativa maschile nell’arte pubblica», ha dichiarato l’artista, spiegando le motivazioni dietro la sua installazione. «Siamo stufe di tutti questi uomini e di questo patriarcato e vogliamo più spazio per celebrare le grandi bellezze».