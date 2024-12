Rompipallone.it - Milan, Theo Hernandez addio: un club in pole

Ultimo aggiornamento 9 Dicembre 2024 16:28 di Giancarlo Spinazzolanon sta convincendo e può lasciare il: c’è unin, la situazioneè di fatto la copia sbiadita del terzino ammirato nelle scorse stagioni. Il francese era senza dubbio un uomo in più nel, capace con i suoi assist ed i suoi gol di spostare gli equilibri sulla corsia mancina. Tra i migliori al mondo nel suo ruolo, il calciatore al momento non sta offrendo il rendimento che ci si aspettava da lui.Davvero modesto il suo apporto in una stagione quasi da dimenticare fin qui. Le prestazioni opache, le panchine, il caso del cooling break con la Lazio fino all’errore contro l’Atalanta. Nella rosa rossonera non c’è una vera alternativa al numero 19, capitano peraltro nelle ultime gare, e Fonseca di fatto sta affrontando la stagione senza uno dei suoi senatori, perché le prestazioni del transalpino sono ben al di sotto dei standard normali.