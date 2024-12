Biccy.it - Luca, Amanda, Stefano, Federica: eliminato del GF, risultati dei sondaggi

Leggi su Biccy.it

Dopo settimane passate a scegliere immuni e preferiti, finalmente questa volta un gieffino uscirà definitivamente dalla casa del Grande Fratello. Lunedì scorso sono finiti in nominationLecciso,Calvani,Petagna e il suo compagnoTediosi. Uno di loro stasera uscirà dalla porta rossa e lascerà il reality di Alfonso Signorini., chi lascerà la casa del Grande Fratello? Cosa dicono i.In questi giorni alcuni gieffini hanno fatto delle ipotesi su questo televoto a quattro e diversi di loro credono che i protagonisti di Temptation Island non rischino troppo (spolier: non è così). Agli ultimi televotihanno ricevuto percentuali imbarazzanti, monocifra e lontanissime da quelle di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che un anno fa godevano di un’enorme popolarità dopo Temptation.