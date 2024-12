Amica.it - L'Italia può iniziare a festeggiare: ai Golden Globe 2025 sono candidati "Vermiglio", Isabella Rossellini e il cinema di Luca Guadagnino

Per sapere chi ha vinto dovremo aspettare la notte del 5 gennaio. Intanto, però, godiamoci i risultati delle nomination ai. Perché l’può solo. “” è tra candidato come Miglior film non in lingua ingleseLa notizia più bella è certamente quella didi Maura Delpero, che è riuscito a entrare nel sestetto finalista del Miglior film non in lingua inglese. Dopo il Leone d’Argento di Venezia e senza un soldo per far “campagna elettorale” negli Stati Uniti, questo piccolo gioiellino, girato tra le montagne della Val di Sole in Trentino, parlato in dialetto locale e ambientato al termine della Seconda Guerra Mondiale, è riuscito a conquistare un posto tra i grandi.