Il futuro della Siria | il modello Libano e il ruolo della Turchia

All'indomanicaduta di Damasco erocambolesca fuga di Bashar al Assad a Mosca, la"liberata" dalle forze antigovernative si interroga già sul suo. Ed è in buona compagnia. Tutte le principali cancellerie europee e internazionali sono al lavoro perché la transizione dei poteri sia quanto più rapida, lineare e pacifica possibile. La parola d'ordine è "evitare il caos" in un Paese dilaniato da anni di guerra civile e facilmente penetrabile da chi intenda trasformarlo in un teatro di guerra per procura o, peggio, in un nuovo luogo di rinascita per i jihadisti dell'Isis. Diversi sono i Paesi che possono giocare unper una vera rinascitae molti guardano con interesse a quanto, ad esempio, potrà o saprà fare ladi Recep Tayyip Erdogan.Il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, ha chiesto la "formazione di un governo inclusivo" ed ha auspicato che i principali attori internazionali, in particolare le Nazioni Unite, "tendano la mano al popolono".