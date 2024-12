Superguidatv.it - Golden Globes 2025, tutte le nomination: ci sono anche degli italiani in lizza per i premi

Leggi su Superguidatv.it

Annunciate leper iGlobe, i celebridella stampa estera di stanza a Hollywood che solitamente anticipano iOscar. Tra i film internazionali c’èVermiglio di Maura Delpero. La cerimonia di consegna delle ambite statuette si terrà il prossimo 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Ma vediamo insieme qualitutti i film candidati aile: c’è l’ItaliaTra i tanti titoli i gara a ricevere l’ambitissima statuetta deicialcuni dei film protagonisti della Awards Season in corso: Wicked, Emilia Pérez, The Brutalist, Conclave e Anora. Per quello che concerne le serie tv invece, molte candidature ottenute da Baby Reindeer, Only Murders in the Building, The Penguin, Sh?gun e Mr.