È morto Francesco Poppy’s Cerroni Michela Giraud ricorda commossa il bassista e fonico | Fortunata ad essere tua amica Mi hai fatto divertire tantissimo

Si è spento domenica scorsa a Roma, conosciuto come. Era l’exdei Fleurs du Mal e conosciuto nel mondo del cinema e della musica peruno dei migliori fonici sul campo. Oltre che tecnicoè stato anche imprenditore perché uno dei fondatori del locale della Capitale Monk Club.La notizia è stata data attraverso il profilo ufficiale del locale: “Oggi è una domenica che vorremmo proprio cancellare dal calendario. Stanotte se n’è andatoper la maggior parte di noi e di voi. Fondamento essenziale e colonna portante del Monk sin dal primo istante, fabbrica instancabile e artigiano testardo di idee geniali che hanno letteralmente dato forma a questo posto e a migliaia di palchi e festival in tutta Italia”.E ancora i ricordi: “Ci piacerebbe poter dire che è andato a sentire tutta quella musica che qui non si poteva fare, di musicisti eccezionali andati via prima che potesse ascoltarli o farli suonare lui, o troppo rumorosi per questo mondo che preferisce il silenzio e tutti a casa”.