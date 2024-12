Lanazione.it - Continua la rassegna Warning a Palazzo Blu: il 12 appuntamento sul rapporto uomo-natura

Pisa, 9 dicembre 2024 - Giovedì 12 dicembre si terrà in auditorium aBlu il secondodella, in corso fino ad aprile 2025. “Vivere il Pianeta : ildell’Umanità con la” è il titolo dell’incontro di cui le relatrici sono Valentina Laviola, che insegna archeologia e storia dell’arte islamica all’Università degli studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti- Pescara e Nadia Breda, docente di antropologia culturale all’Università di Firenze. Sul pianeta Terra sono numerose le interazioni tra i fattori astronomici, geologici e biologici. Ad esempio, i primi organismi terrestri, sfruttando l’energia solare, fecero enormemente aumentare la quantità di ossigeno nell’atmosfera; così come 65 milioni di anni fa la geografia e la biologia del nostro pianeta furono stravolte dall’impatto con un asteroide, che creò le condizioni per l’avvento dei nostri predecessori mammiferi.