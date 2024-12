Tvplay.it - Calciomercato Napoli, colpo in Francia: spunta il nome a sorpresa

ilche potrebbe davvero convincere ila fare un investimento importante: la notizia arriva dalla.Manca poco alla sessione invernale di. Ilè una delle squadre che potrebbe concretamente operare sul mercato, anche se ancora non è chiaro in che modo la squadra azzurra potrebbe effettivamente migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Che ci sia qualcosa da migliorare sembra ormai chiaro: in difesa gli azzurri dovranno andare ad inserire dei calciatori idonei a sposare il gioco di Conte, considerando anche che Juan Jesus probabilmente lasceràalla fine di questa stagione, mentre ci sono valutazioni in corso su quello che potrà essere l’apporto di un elemento come Rafa Marin.Al tempo stesso, c’è anche qualcosa da sistemare sugli esterni: Spinazzola sta giocando poco e l’età non è dalla sua parte, ed anche per quanto riguarda Lukaku al momento non è chiaro se il belga possa concretamente essere il bomber del futuro, ed eventualmente per quanto tempo.