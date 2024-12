Ilgiorno.it - Brian Jagde: da tenore per caso a protagonista alla Scala

Leggi su Ilgiorno.it

"I’m an open book", sono un libro aperto, ride, ed è lettura tutt’altro che scontata questo 45enne nato a Long Island e cresciuto fuori New York in una famiglia povera, in cui si ascoltavano il pop e il rock ma non l’opera. Se ne innamorò perai tempi del college, quando studiava informatica senza passione e cantava in vari gruppi tra cui una band sul genere di Ozzy Osbourne, e fece un’audizione per un corso di canto: "Non sapevo che classical voice significasse opera!". Daper(i suoi primi insegnanti lo battezzarono baritono e da baritono cantò per otto anni) a Mr Wolf che risolve problemi, uno dei teatri d’opera più importanti al mondo dove l’ingaggio di un cantante americano per un’inaugurazione di stagione fa ancora notizia negli Usa: a luglioha sostituito Roberto Alagna che aveva dato forfait nella Turandot, sempre accanto ad Anna Netrebko; poco più di due settimane fa l’hanno chiamato per rimpiazzare Jonas Kaufmann, ritiratosi per "motivi familiari" a 17 giorni dPrima.