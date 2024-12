Ultimouomo.com - Berardi è il Calciatore del mese AIC di B

È inizio dicembre, nelle case l’albero di natale viene addobbato, le statuine del presepe vengono posizionate e Domenicoserve assist ogni domenica con la maglia del Sassuolo - e vince il premio didelAIC di Serie B per ildi novembre. Come si dice: The World is healing, il mondo sta guarendo, sta cioè tornando al suo funzionamento primario, di base. Domenicoche in neroverde, partendo da destra, con un’andatura caracollante, eccezionalmente anti-agonistica, dribbla, rientra, calcia, vede filtranti a tutto campo. È stata la normalità per tanti anni, almeno da quando, nel lontano 2012/13, è comparso in Serie B appena 18enne. Ci siamo abituati alla sua classe, ai suoi numeri, alla sua capacità di essere decisivo e di diventare la bandiera di un club giovane e nuovo ai vertici del calcio italiano.