Lapresse.it - Auto elettriche, Pichetto Fratin: “Il mercato dirà se vanno bene, non l’Ue”

Gilbertocontro il divieto dell’Unione europea di immatricolare nuovi veicoli che abbiano un motore endotermico a partire dal 2035. “Il motore elettrico è un motore più facile, ha sette volte i pezzi in meno. Però dovrà essere ila dire che va, non von der Leyen, non il governo italiano”, ha detto il ministro dell’Ambiente in occasione della conferenza ‘Ambiente, sicurezza, economia: quale Italia?’ organizzata a Torino. “L’Unione europea non è un governo, è la somma di 27 posizioni, di 27 interessi diversi”, ha aggiunto.