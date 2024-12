Sport.quotidiano.net - Arezzo, stasera non puoi sbagliare. Guccione e Tavernelli nel tridente contro una Lucchese in difficoltà

di Luca AmorosiPer non vivere un girone di ritorno nell’anonimato c’è da ricominciare a correre. Basta occasioni perse, finiti i jolly. L’giocain posticipo a Lucca conoscendo i risultati di tutte le dirette concorrenti, Campobasso a parte che in contemporanea sarà impegnato a Perugia. Sabato la Vis Pesaro dell’ex Stellone ha allungato addirittura a +6, mentre gli amaranto sono stati superati anche dall’ex squadra di Troise, il Rimini. Il settimo posto attuale non scalda i cuori. C’è ancora tempo, però, per dare un senso alla stagione, dare ragione al nuovo corso e raggiungere posizioni di classifica più stimolanti. Il ritiro dopo la debacle di Perugia in campionato ha prodotto una vittoria in coppa Italia e un pareggio:laè la prova del nove per capire se la squadra sta davvero guarendo o è destinata a vivere sull’altalena.