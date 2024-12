Thesocialpost.it - Addio a Genadij Krajevskij, il pugile più sconfitto della storia: aveva solo 37 anni

Un drammatico lutto ha scosso il mondoboxe:, illituano noto per un suo record negativo, è morto a soli 37. La causasua morte rimane ancora sconosciuta, ma la notizia ha colpito duramente fan, colleghi e avversari, che lo ricordano come un uomo dal cuore grande e un combattente instancabile.Un record da “bombardiere del Baltico”era conosciuto nel mondoboxe con il soprannome di “Bombardiere del Baltico” per la sua determinazione e la sua tenacia sul ring, ma anche per il suo incredibile record negativo: 75 sconfitte su 76 incontri disputati. Nonostante il suo scarso successo nelle competizioni,era amato dal pubblico per il suo spirito combattivo e dalla sua immensa passione per lo sport. La sua carriera, purtroppo, non gli ha dato molta soddisfazione in termini di vittorie, ma il suo nome è rimasto nel cuore degli appassionati di boxe.