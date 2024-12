Oasport.it - Yeman Crippa sul podio agli Europei di Cross: “Finalmente argento sul campo, orgoglioso da capitano”

ha offerto una prestazione rimarchevoledie ha conquistato una brillante meda d’, riuscendo così a salire sul secondo gradino deldella gara regina per la seconda volta in carriera a distanza di cinque anni dall’exploit di Lisbona. Il trentino ha tenuto testa al favoritissimo Jakob Ingebrigtsen e soltanto nella parte conclusiva dell’ultimo giro si è dovuto inchinare al cospetto del fuoriclasse norvegese, Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dei 5000 metri.Il 28enne ha conseguito il miglior risultato possibile sui pratoni di Antalya (Turchia) considerando la presenza di una stella del panorama internazionale, che oggi ha messo le mani sul titolo continentale di corsa campestre per la terza volta a livello seniores. Si tratta di un buon riscontro per il Campione d’Europa di mezza maratona, che sette giorni fa si è visto soffiare il record italiano di maratona da parte di Yohanes Chiappinelli a Valencia.