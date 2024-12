Zonawrestling.net - WWE: Le prime dichiarazioni di Oba Femi dopo aver vinto l’Iron Survivor Challenge a Deadline

NXT2024 si è aperto con l’entusiasmante IronMatch maschile, che ha visto il ritorno di Obala sua straordinaria vittoria contro quattro dei migliori talenti di NXT, Obaha riflettuto sul suo trionfo nel backstage, in un video pubblicato dalla WWE su Instagram. L’ex NXT North American Champion ha espresso entusiasmo perfinalmente ottenuto una grande opportunità che aspettava da tempo. Ha dichiarato: “Ora sfiderò per l’NXT Championship, e ragazzi, ho aspettato tanto per questa opportunità. Chiunque sia, che sia Trick o Ridge, e Dio, spero che sia Trick, sto arrivando per te.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE NXT (@wwenxt)Obaha fatto un ritorno a sorpresa a NXTuna breve pausa in seguito alla perdita dell’NXT North American Championship contro Tony D’Angelo.