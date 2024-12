Sport.quotidiano.net - Volley Serie B. 4 Torri, per sognare serve il salto di qualità al palasport

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato il momento di fare ildiper la 4, che dopo otto giornate si ritrova quinta in classifica con sei punti di ritardo dal secondo posto che significa playoff. Non un distacco enorme considerando che alla fine del campionato mancano ancora tantissime partite, ma comunque sufficiente per pretendere dalla squadra di Fortunati la continuità che è mancata in questo avvio di stagione. Non in trasferta, dove i granata hanno sempre vinto, ma aldi Ferrara nel quale Morelli e compagni hanno perso tre gare su tre. Oggi alle 17,30 nell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia contro Btm & Lametris Massanzagoquindi il primo acuto casalingo, necessario per tenere il passo delle prime della classe e coinvolgere sempre più appassionati di pallavolo.