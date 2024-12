Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo e la vittoria sui pregiudizi

La sua partita,Italiano l’ha vinta. Giocava contro un esercito diche lo insegue dal momento in cui ha accettato il Bologna. Tutti i suoi detrattori lo aspettavano al varco dello Stadium, convinti della sua disfatta al cospetto del mago Motta. Così sicuri che ci avrebbero scommesso la casa. Ecco, oggi sarebbero tutti senza un tetto. Italiano ha dominato in casa della Juventus, arrivando a un passo (falso) di Miranda dalla. Il 2-2 sul tabellone cambia la forma, ma non la sostanza di una partita che il Bologna ha giocato da grandissima squadra. Anche se la classifica si muove poco, quello di ieri è stato un passo avanti da gigante nella crescita e nella consapevolezza di un gruppo giovane, sì, ma ricco di ragazzi a cui il futuro sta stretto, perché hanno già le carte in regola per sbranare il presente.