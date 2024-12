Sport.quotidiano.net - Up Andrea Costa sfida Bakery Piacenza per riscattarsi dopo Treviglio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un successo per riprendersi il -30 di sabato scorso e rilanciarsi in questo finale di 2024. L’Upscende in campo oggi pomeriggio (ore 18, arbitri Secchieri e Gallo) anella trasferta contro la, con la missione di cancellare il passo falso con. "Eravamo molto arrabbiati, io e tutta la squadra – afferma l’allenatore Matteo Angori – e in questa settimana ci siamo allenati cercando di focalizzare l’attenzione non tanto sull’avversario, pur con tutto il rispetto per, quanto su noi stessi, cercando di capire i motivi dell’arrendevolezza messa in campo contro, e capire i motivi per i quali abbiamo giocato con così poca energia. Dobbiamo sicuramente dare delle risposte a noi stessi, al club e ai tifosi. Ovviamente cercando come al solito di provare a vincere una partita che nasconde delle insidie".