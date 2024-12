Thesocialpost.it - Siria, i ribelli dichiarano la caduta del regime di Assad: “Una nuova era per il paese”

Damasco liberata – Ini annunciano l’ingresso nella capitale e la “fuga” del presidente Bashar al-, segnando la fine di 50 anni di governo del partito Baath. Con il controllo dei punti strategici della città, tra cui radio e tv pubbliche,Damasco “libera da” e invitano ini sfollati all’estero a tornare in una “libera”.al controllo: checkpoint abbandonati e carcere Sednaya liberatoNelle prime ore della mattinata, i, guidati dalla coalizione islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hanno preso il controllo di Damasco. I checkpoint militari sono stati abbandonati dalle forze governative, permettendo l’avanzata fino al palazzo presidenziale. Contestualmente, i cancelli del carcere di Sednaya, tristemente noto come “il mattatoio umano” per i suoi abusi, sono stati aperti, liberando i detenuti.