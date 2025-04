Cinemaserietv.it - Maria De Filippi bacia Alessandra Amoroso incinta ad Amici ed emoziona i fan (FOTO)

Il ritorno dinello studio didiDenon è stato solo un momento musicale, ma una vera e propria celebrazione della vita, dell’affetto e della gratitudine. La cantante, attesissima ospite della terza puntata del serale che andrà in onda sabato 5 aprile, è tornata dove tutto è cominciato: su quel palco che nel 2009 l’ha vista trionfare come vincitrice dell’ottava edizione del talent show di Canale 5. Ma questa volta, are il pubblico non è stata soltanto la sua voce: per la prima volta,è apparsa in TV con il pancione, testimoniando una dolce attesa che ha già scaldato i cuori dei fan.MA VI PREGOOOOOOO IL PANCINOOOOO PIANGOOO pic.twitter.com/O3mMr3e1fz— • STE • (@stesimonc) April 4, 2025Ad accoglierla, come sempre, c’eraDe