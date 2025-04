Lortica.it - Civitella, inaugurato il nuovo camminamento panoramico lungo le antiche mura del borgo

Unpercorso pedonale per scoprire il centro storico tra natura, storia e panorami mozzafiatoÈ statosabato 5 aprile ilpercorso pedonale che costeggia lemedievali diin Val di Chiana. Un’opera attesa, dal forte valore storico e paesaggistico, realizzata con un investimento complessivo di 150 mila euro, di cui oltre 115 mila finanziati dal GAL.Il tracciato, immerso nel verde, consente ora a residenti, turisti ed escursionisti di passeggiareleche circondano ad anello l’intero, offrendo scorci suggestivi e un accesso pedonale diretto al centro storico. Il progetto rientra in un più ampio piano di riqualificazione e valorizzazione del territorio, già avviato dall’amministrazione comunale.“Volevamo unperfettamente integrato nell’ambiente naturale – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – capace di valorizzare ile di regalare un’esperienza immersiva a chi lo percorre, soprattutto nel trattoaffacciato sulla Val d’Ambra, dove sono state installate due panchine per godere della vista”.