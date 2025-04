361magazine.com - Beatrice Luzzi e la nuova mossa verso il Grande Fratello

Leggi su 361magazine.com

e lail: l’opinionista condivide un articolo francese, ecco cosa è emersoè stata impegnata dal 16 settembre alin qualità di opinionista insieme a Cesara Buonamici affiancando il conduttore Alfonso Signorini.Leggi anche, la reunion: Stefania e Carmen si espongono su Amanda e IagoLadell’ex opinionistatornerà anche a settembre a ricoprire il ruolo di opinionista? Lanelle ultime ore sul suo account X ha condiviso un articolo di una testata giornalistica francese affermando:“Sono passati tre mesi da quando mi sono imbattuta in un video pubblicato su X (ex Twitter) in cui si possono vedere due donne, una bionda e una bruna, che flirtano in un programma televisivo. Mi ha incuriosito e non riuscivo a immaginare, in quel momento, in cosa mi sarei imbarcato.