AMICI TERZA PUNTATA | LA GARA ENTRA NEL VIVO ALESSANDRA AMOROSO OSPITE D’ONORE

Sabato 5 aprile Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il terzo appuntamento del talent.12 i ragazzi in corsa per la vittoria: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò, Senza Cri e Trigno – cantanti – Alessia, Chiara, Daniele, Francesca e Francesco – ballerini – pronti a mettere in campo tutto il talento per portare a casa l punto a favore della propria squadra.A giudicare le loro performance: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena d’Amario.In studio l’esilarante comicità del duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino (I Panpers).Superdella, straordinaria voce della musica italiana, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2009 con l’attivo 53 dischi di platino e oltre 3 milioni di copie vendute, si esibisce sul palco dicon il suo nuovo singolo “Cose stupide” (uscito venerdì 4 aprile per EPIC Records-Sony Music Italy).