Ilgiorno.it - Abbiategrasso, vede i carabinieri e fugge (due volte): bloccato con 114 grammi di cocaina e arrestato

(Milano, 5 aprile 2025 - Era a bordo di uno scooter e quando ha visto avvicinarsi iha provato a fuggire, prima in sella al mezzo e poi a piedi: rincorso e fermato dai militari, il 22enne residente nell’Abbiatense è stato infine trovato in possesso di 114diin flagranza di reato. L’episodio ha avuto come teatro, nei giorni scorsi, le vie nella zona della stazione ferroviaria: qui, quasi all’imbrunire, i militari dihanno notato uno scooter sospetto che alla vista dell’auto dell’Arma si è allontanato velocemente. Dopo una rapida ricerca, il centauro è stato rintracciato in una via del centro, in sosta a lato della strada: a quel punto I militari si sono avvicinati a piedi per bloccarlo definitivamente, ma il giovane ha tentato di nuovo la fuga questa volta a piedi, lasciando cadere a terra il mezzo.