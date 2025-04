Parma-Inter Calhanoglu e Asllani dal primo minuto! Le ultime – Sky

Parma-Inter si disputerà oggi 5 aprile alle ore 18 allo Stadio Tardini: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla squadra nerazzurra.LA SFIDA – Parma-Inter è un match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2024-2025. Sul punto si è pronunciato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha indicato le ultime sulla formazione nerazzurra: «L’Inter gioca 2 giorni prima del Napoli, vuole dare continuità a un momento veramente complesso considerando anche Coppa Italia e Champions League. Partita importante, rivedremo in campo sia Dimarco sia Lautaro Martinez, due pedine importanti per le manovre dei nerazzurri. Bisseck favorito su Pavard, mentre a destra si giocano una maglia Darmian e Carlos Augusto. Questa partita dovrà dare un’ulteriore spinta alle convinzioni della squadra, che sa quanto ogni gara possa avere una sua incidenza decisiva». Inter-news.it - Parma-Inter, Calhanoglu e Asllani dal primo minuto! Le ultime – Sky Leggi su Inter-news.it si disputerà oggi 5 aprile alle ore 18 allo Stadio Tardini: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla squadra nerazzurra.LA SFIDA –è un match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2024-2025. Sul punto si è pronunciato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha indicato lesulla formazione nerazzurra: «L’gioca 2 giorni prima del Napoli, vuole dare continuità a un momento veramente complesso considerando anche Coppa Italia e Champions League. Partita importante, rivedremo in campo sia Dimarco sia Lautaro Martinez, due pedine importanti per le manovre dei nerazzurri. Bisseck favorito su Pavard, mentre a destra si giocano una maglia Darmian e Carlos Augusto. Questa partita dovrà dare un’ulteriore spinta alle convinzioni della squadra, che sa quanto ogni gara possa avere una sua incidenza decisiva».

