Dayitalianews.com - Scorre ancora il sangue sulle strade: violentissimo scontro tra un’auto ed una moto. Il giovane motociclista ricoverato in condizioni molto gravi. L’incidente lungo via Anticolana, tra Anagni e Paliano

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle scorse ore su via, nel tratto che collega, provocando il grave ferimento di uncentauro. L’episodio si è consumatoun tratto ad alta percorrenza, già noto per la sua pericolosità.L’impatto trae auto all’altezza del bivioSecondo le prime ricostruzioni, ilciclista – che stava percorrendo la strada in direzione, provenendo da Fiuggi – si sarebbe scontrato violentemente controche stava svoltando verso il bivio per. L’urto è stato devastante, tanto da far temere il peggio sin dai primi istanti.Intervento dell’eliambulanzaSul luogo dell’impatto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, coadiuvati da un’eliambulanza che ha provveduto al trasporto delferito in un centro ospedaliero della capitale.