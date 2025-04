Sbircialanotizia.it - Tragico incidente ad Andria, morte madre e figlia: la giovane era incinta

Due donne,, quest’ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimostradale avvenuto sulla strada provinciale-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Secondo prime informazioni le due erano di Bisceglie. La più, M.D. 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad. Nulla da fare per . L'articoload: laeraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.