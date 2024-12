Sport.quotidiano.net - Sassuolo Sampdoria 5-1, Berardi (doppietta) e compagni sono devastanti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 8 dicembre 2024 – Respinge l’assalto del Pisa, che vincendo sabato lo aveva raggiunto in testa, e anche quello dello Spezia che, battendo il Cittadella, si era fatto sotto, il. Strapazzano la, gli uomini di Grosso, e consolidano il primato con un’altra prova autorevole ed autoritaria, svellendo i blucerchiati che trovano spazio solo nel finale di gara, quando lo scafo neroverde era già lontanissimo. Due gol nel primo tempo, tre nel secondo, una sola rete subita – su rigore e a punteggio acquisito – dicono già tutto, e quello che non dicono i numeri di questa quinta vittoria consecutiva – ottava delle ultime nove gare – lo cantano i tifosi del. Ovvero ‘la capolista se ne va’, e se marcia a questi ritmi (2,3 punti a gara) tenerne il passo è difficilissimo per tutti.