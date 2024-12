Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dal branco, la mamma: “Terrorizzati, la scuola non ci assiste”

Bologna, 8 dicembre 2024 – “Abbiamo paura. Non possiamo accompagnare nostro figlio ain eterno, dobbiamo lavorare: ma chi lo protegge?”. Ladel 14enne aggredito da undi 15 bulli fuori damercoledì scorso, che nel pestaggio ha riportato la frattura di una costola, non si dà pace. Dopo la seconda denuncia presentata ieri l’altro per le minacce ricevute da suo marito da uno dei presunti aggressori del figlio, ora si pone il problema di come tutelare il ragazzino. C’è di più: il quattordicenne sarebbe stato coinvolto in una baruffa con un coetaneo anche qualche settimana fa, ma la famiglia non ne aveva saputo nulla: “Lo abbiamo scoperto solo ora, quando laè stata informata del fatto che avevamo sporto denuncia per l’aggressione subìta – racconta la madre –.