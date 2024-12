Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta nella storia Amazon ha fatto una consegna con un drone

Unrino speciale quello che il 4 dicembre hato per lain Italia un pacco. Si tratta di un, cheha utilizzato in Abruzzo. Laè avvenuta dopo una serie di test e ora, dopo essere andata a buon fine, ha sancito l’inizio di questa pratica che verrà lanciata ufficialmente in Italia il prossimo anno. Il colosso dell’e-commerce ha commentato con successo l’avvenimento, che era in progetto già da diversi anni.con: accade in Abruzzo (e arriva presto in Italia)- Photo Credits Corriere della SeraElon Musk è entusiasta della notizia: aveva infatti già ipotizzato nel 2013 che si potessero realizzare consegne con i droni in 30 minuti. All’epoca la prospettiva era di quattro o 5 anni. Ora, nel 2025 il servizio dovrebbe entrare in funzione regolarmente.