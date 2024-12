Calciomercato.it - Napoli-Lazio, scoppia subito la polemica: “Molto fortunato negli arbitraggi”

La sfida del ‘Maradona’ ha acceso polemiche immediate: le scelte sono finite sotto la lente di ingrandimentoTra pochi istanti si chiuderà il primo tempo di. Garaequilibrata quella del ‘Maradona’, nella quale nessuna delle due squadre è riuscita a prendere in mano con veemenza le redini del gioco. Pur avendo avuto un approccio alla gara più convincente – creando la prima occasione con McTominay che scaldato i guanti di Provedel – ilha avuto qualche difficoltà a sfondare con continuità sulle corsie esterne. In un terreno reso scivoloso dalla copiosa poggia che ha continuato a battere per tutta la prima frazione di gioco, ne è nata una partita spigolosa., esplode una nuova: il motivo (LaPresse) – Calciomercato.itLadi Baroni ha avuto il merito di far girare con pazienza il pallone, alla ricerca dei presupposti giusti con cui far saltare il banco.