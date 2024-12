Ilrestodelcarlino.it - Martin Parr in mostra a Bologna: la fotografia del turismo e della realtà esagerata

È un viaggio in una cartolina coloratissima, che amplifica le piccole cose di ogni giorno, evidenziandone gli aspetti più distorti, quello che invita a fare. Il fotografo inglese, al quale è dedicata la‘Short & Sweet’, visitabile al Museo Civico Archeologico sino al 6 gennaio è tornato aper la presentazione, avvenuta ieri al cinema Modernissimo, del documentario sul suo lavoro, ’I am’. Signor, come sceglie gli oggetti delle sue foto? "Io sono un fotografo onnivoro, un continuo consumatore di immagini e di vite altrui. La scelta dipende semplicemente dalla capacità che un oggetto, una persona, hanno di raccontare una storia. Ogni scena è una possibile scoperta, credo che ovunque, nei risvolti di quello che abbiamo di fronte, ci siano spunti per una sceneggiatura per immagini.