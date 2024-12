Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG FIS Copper Mountain in DIRETTA: Bassino seconda in gara-1, quarta Brignone. Vonn ancora fuori dalle 20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI SCIALLE 18.00 E ALLE 21.0016:26 Poco meno di 5 minuti all’inizio del secondodi. Prima atleta al cancelletto la svizzera Maorie Blanc.pettorale numero 29 per Lindsey, mentre Federicae Martapartiranno rispettivamente con il 12 e con il 14.LA TOP 5 DI-11-Lauren Macuga (USA) 1:11.902-Marta(ITA) +0.03 3-Romane Miradoli (FRA) +0.564-Malorie Blanc (SUI) +0.674-Federica(ITA) +0.674-Delia Durrer (SUI) +0.6716:19 Con la prova dell’americana Maizy Douglas si chiude il primo dei duedi.16:17 Non incanta Lindsey, che come ieri chiude in ventiquattresima posizione. 2.19 secondi di distacco per la leggenda statunitense, che deve continuare a mettere gare nelle gambe.