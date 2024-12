Lanazione.it - L’Albero torna a splendere. Accese le luci sul Monte: "Un orgoglio per la città"

Un clic, poidi Natale più grande del Mondoa brillare su Gubbio. Si è rinnovata ieri 7 dicembre, nel pieno rispetto della tradizione, la cerimonia di accensione della gigantesca decorazione luminosa che ogni anno, nel periodo natalizio, si staglia sul versante eugubino delIngino, in unache, come al solito, era strapiena di turisti già da venerdì. Alle 17.30, nella splendida cornice di piazza 40 Martiri – che nonostante i lavori in corso ha saputo comunque creare un’atmosfera natalizia grazie ai mercatini di Natale e alla imponente ruota panoramica –, sono partite le danze. La conduzione, per la prima volta, è stata affidata a Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese del gruppo Oblivion, con l’immancabile partecipazione degli ormai pilastri Ubaldo Gini e Silvia Procacci, anche se quest’anno il palco ha visto susseguirsi diversi artisti: oltre ai già citati Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese, hanno portato il loro immancabile saluto gli Sbandieratori delladi Gubbio e si sono esibiti la cantante eugubina Sara Jane Ceccarelli accompagnata dal fratello Paolo, le scuole di danza cittadine (unite in un’unica performance dedicata allo spirito degli Alberaioli) e il coro di bambini "Grillo d’oro" di Pesaro diretto dal Maestro Gabriele Foschi.