Ilveggente.it - Gratta e vinci, clamorosa smentita: non è come pensiamo

Leggi su Ilveggente.it

, non c’era niente di vero: adesso ne abbiamo la conferma ufficiale. I giocatori più incalliti tendono a diffidare daitemporanei,quelli, ad esempio, che ogni anno, con una puntualità che oseremmo definire svizzera, vengono lanciati in occasione del Santo Natale. Hanno una grafica estremamente accattivante, promettono premi da sogno, ma è opinione comune che non siano “efficaci” tanto quanto lo sono quelli che, invece, si trovano in ricevitoria per tutto il resto dell’anno.: non è(AnsaFoto) – Ilveggente.itA noi però non sembra, in tutta franchezza, che le cose stiano cosìdicono molti giocatori. Parrebbe, semmai, il contrario. Lo si desume chiaramente, del resto, da questa storia che arriva dall’altra parte dell’oceano e che sembra smentire, in maniera oltretutto parecchio, questa voce di corridoio che non è supportata, in effetti, da prove degne di questo nome.