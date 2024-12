Sport.quotidiano.net - Ghiviborgo ospita Sporting Trestina: sfida cruciale per la classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con i favori del pronostico, ma con la consapevolezza delle difficoltà di questo tipo di partite, illo, formazione umbra che naviga nelle parti basse della, in piena lotta per la salvezza. In verità la compagine bianconera è apparsa in crescita nelle ultime esibizioni (sorprendente vittoria a Siena e pari interno, subìto in rimonta, con il Montevarchi) ed è per questo avversario insidioso, al di là di cosa dice unache continua a sorridere ai colchoneros, attualmente al terzo posto a quota 25. Ilha ben dieci punti in meno, frutto di un ruolino di marcia che si è impennato solo di recente e deve, inoltre, fare a meno di due titolari, entrambi squalificati: Federico Mencagli ed Emanuele Serra. Atteso, dunque, in Media Valle, un antagonista ben coperto e pronto a colpire di rimessa, contro cui sarà necessario un buon approccio, per non incorrere in brutte sorprese e cercare fin da subito di incanalare il match sui binari più consoni ai ragazzi di Tommaso Bellazzini che si sono preparati curando tutto nei minimi particolari, con l’obiettivo di dare il giusto seguito al colpaccio di Foligno.