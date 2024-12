Sport.quotidiano.net - Femminile. Quarta vittoria di fila per Rossi. Sabatino decide la gara col Napoli

sassuolo 21 SASSUOLO: Durand, Brustia, Orsi, Caiazzo, Mella, Philtjens, Prugna, Missipo, Chmielinski, Dhont (31’ s.t. Adami),(45’ s.t. Monterubbiano). All.(Lonni, Di Nallo, Pleidrup, Gallazzi, Fusini, De Rita, Hagemann, Perselli, Lecaille, Traore: Bacic, Skovsen, Sandej, Sliskovic, Martinovic (10’ s.t. Sciabica), Muth, Di Giammarino (23’ s.t. Banusic), Bellucci, Moretti (10’ s.t. Jelcic), Pettenuzzo, Giordano (39’ s.t. Adugbe). All. Iennaco (Beretta, Novellino, Giai, Banusic, Fracaros, Langella, D’Angelo) Arbitro: Gigliotti di Cosenza Reti: 17’ p.t. Chmielinski, 16’ s.t.(rig.), 23’ s.t. Jelcic Continua la sua serie positiva allungandola a 4 risultati utili, il Sassuolo, batte ile si attesta al settimo posto in attesa che oggi vada in campo la Lazio.