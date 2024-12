Puntomagazine.it - Di Padre in Figlio, una storia di riscatto e di speranza

Riportiamo alcuni passaggi della biografia del dott. Pietro Patrì in uscita il 21 dicembre prossimo come da un nostro articolo precedenteDiinè unadi, quella di tante persone che avrebbero voluto studiare ma non ne hanno avuto la possibilità. Pietro Patrì poteva essere uno di questi, ma grazie alnon è accaduto. Giuseppe lavora duramente, molte volte anche di domenica mattina, per permettere non solo a Pietro ma anche alla figlia Antonietta di studiare. Ha i calli alle mani, che mostra continuamente a Pietro con orgoglio, ma anche con determinazione, per fargli capire che il lavoro manuale è duro e non offre molte prospettive. Lo porta in fabbrica durante le vacanze estive e non a caso. Nel capannone dove lavora il ferro, fa molto caldo, c’è afa e manca quasi il respiro; Pietro deve capire cosa significhi sgobbare.